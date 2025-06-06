AA

İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmüne sessiz kalmayan isimler, futbol dünyasında da mevcut.

Bir dönem İtalya ve Suudi Arabistan milli takımlarının yanı sıra Inter, Lazio, Manchester City ve Galatasaray'ı çalıştıran deneyimli teknik adam Roberto Mancini de onlardan biri.

Mancini, son olarak Gazze'de yaşanan insani krize karşı Instagram hesabından bir video mesaj paylaştı.

"BU BİR İNSANLIK MESELESİDİR"

Mancini, video mesajında, "Öncelikle bir insan, bir İtalyan vatandaşı olarak çok basit bir şey söylemek istiyorum. Umarım yardımlar bir an önce Gazze'ye ulaşır, umarım bu savaş çok yakında biter. Siviller, aileler, çocuklar bu çatışmayla hiçbir ilgileri yokken hedef alınmaya devam edemez. Hiçbir gerekçe bu kadar büyük acıyı kabul edilebilir kılamaz." diye konuştu.

Mancini, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu, Filistin ya da İsrail yanlısı olmak meselesi değil, bu bir insanlık, yaşam hakkına saygı meselesidir. Savaş asla bir çözüm değildir. Her geçen gün daha fazla masum insan en ağır bedeli ödüyor."

54 BİN CANA KIYDILAR...

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 70 can kaybının kayıtlara geçtiği, 3'ünün önceki saldırılarda yaşamını yitirdiği ve cansız bedenlerine yeni ulaşıldığı aktarıldı.

Son 24 saatte ayrıca 189 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Ambulanslar ve sivil savunma kuruluşları tarafından ulaşılamayan enkaz alanlarında ve yollarda cansız bedenler olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 402’ye, yaralıların sayısı 13 bin 489’a yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 677’ye, yaralı sayısı 125 bin 530’a ulaştı.