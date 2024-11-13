İtalyanlar duyurdu! Roma, Okan Buruk'a teklif yaptı

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İtalya Serie A'da zor günler geçiren Roma'da teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Ligde 12 maç sonunda 13 puan toplayan ve zirvenin bir hayli gerisinde kalan sarı-kırmızılı takımda Ivan Juric'le yolların ayrılması sonrasında yeni hoca arayışları için çalışmalar hızlandı.

İtalyan basını ise Roma'nın Vincenzo Montella'nın ardından Okan Buruk'la de temas kurduğunu yazdı.

ROMA TEKLİF YAPTI, OKAN BURUK KABUL ETMEDİ

TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüştü.

Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran Roma, olumsuz yanıt aldı.

Galatasaray'dan ayrılmak istemeyen deneyimli teknik adam, İtalyan yetkililere teşekkür etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

51 yaşındaki teknik adam, Galatasaray teknik direktörü olduğu Temmuz 2022'den sonra sarı-kırmızı takımın başında 113 maça çıktı ve 86 galibiyet, 12 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.

Buruk, bu süreçte 2 Süper Lig 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.