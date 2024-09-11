İtalyanların iddiası:Zalewski bir köstebek Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicola Zalewski'nin gelişiyle 3-5-2 sistemiyle sahaya çıkacak olan Okan Buruk çalışmalarını sürdürürken Polonyalı yıldız için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan sıcak gelişmeler...

Haber Merkezi

Bu sezon Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 3 maçta 9 puan alan Galatasaray'da, Okan Buruk'un sistem değişikliğine gideceği öğrenildi.

Kerem, Zaha gibi önemli kanat oyuncularının takımdan ayrılması ve Osimhen'in transfer edilmesi sonrası Nicola Zalewski transferinde de sona yaklaşılması ile yeni sistem netleşmeye başladı.

Icardi'nin sakatlığını atlatmasının ardından çift forvete geçecek olan Galatasaray'da Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonları üzerinde duruyor.

SİSTEM DEĞİŞECEK

Öte yandan Instagram üzerinden Okan Buruk'un yaptığı bir beğeni dikkat çekti.

Buruk, "Zalewski hamlesi ile Galatasaray'ın sistem değiştireceği kesinleşmiş oldu." yorumunu beğendi.

Buruk'un çift forvetli düzene geçişi ise biraz ertelemeli olacak. Icardi'nin sakatlığının ardından bu düzenle oynamayı planlayan başarılı hocanın, Arjantinli oyuncu tam randımanlı hale gelene kadar tek forvetle sahaya çıkması bekleniyor.

ZALEWSKI KÖSTEBEK İDDİASI

Bu arada Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Zalewski için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Serie A devinin alt yapısından yetişen oyuncunun bazı kritik maçlarda kadroyu dışarı sızdırdığı için istenmeyen adam ilan edildiği öne sürülürken, genç teknik adam De Rossi'nin Zalewski'ye talip olan Galatasaray'ın ismini duyar duymaz transfere onay verdiği bildirildi.