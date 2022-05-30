Süper Lig'de sezon boyunca şampiyonluk yarışında olan İttifak Holding Konyaspor ile ilgili, "İttifak Holding Konyaspor, Avrupa kupalarına gidebilecek mi?" sorusu gündeme getirildi.

Süpr Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un en yakın rakibi olan Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı ile sarsıldı.

Ahmet Çalık'ın vefatından sonra zor günler geçiren ve kritik virajlarda yenilgiler alan Konya, ikinciliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Fenerbahçe'ye ikinciliği kaptıran Konyaspor'un Avrupa kupalarına gidip gitmeyeceği merak edilmeye başladı.

Konya taraftarı, "İttifak Holding Konyaspor, Avrupa kupalarına gidebilecek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İttifak Holding Konyaspor, Avrupa kupalarına gidebilecek mi? İşte yanıtı...

İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde

Sezonu 3. sırada bitiren İttifak Holding Konyaspor ve 4. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, geçen sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. İki takım da Kupa 3'te gruplara kalmak için 3 ön eleme oynayacak.

UEFA Konferans Lig'ne 2. ön eleme turundan itibaren dahil olacak Konyaspor ve Başakşehir, bu turu geçmeleri durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek.

Elenen takımın Avrupa defterini kapatacağı turun geçilmesi halinde 2. ön eleme turu ve ardından play-off maçları oynanacak.

Tüm bu maçlarda tur atlamayı başaran ekipler ise gruplara isimlerini yazdıracak.