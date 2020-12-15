Euro
9.55
0.08%
Dolar
7.8583
0.1%
Altın
464.69
0.64%
Borsa
1.389
0%
Bitcoin
150.957
0.08%
EXEN Coin
10.80
0.37%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Ivan Rakitic'ten Arda'ya cevap: Cimbom gol gol gol

    Arda Turan'ın Barcelona'dan takım arkadaşı Ivan Rakitic, milli futbolcunun Instagram paylaşımına "Cimbom gol gol" yazarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 09:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ivan Rakitic'ten Arda'ya cevap: Cimbom gol gol gol

    Süper Lig'de alınan galibiyetler sonrası morallerin üst seviyede olduğu Galatasaray'da Arda Turan Florya'daki idmandan bir fotoğraf paylaştı.

    "GEL BİRLİKTE GOL ATALIM KARDEŞİM"

    Sevillalı yıldız Ivan Rakitic ise bu paylaşıma sessiz kalmadı. Rakitic, "Cimbom gol gol gol..." yorumunda bulunurken cevap büyük ilgi gördü.

    Arda ise cevap olarak "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.

    Ivan Rakitic ten Arda ya cevap: Cimbom gol gol gol #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir