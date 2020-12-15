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- Ivan Rakitic'ten Arda'ya cevap: Cimbom gol gol gol
Ivan Rakitic'ten Arda'ya cevap: Cimbom gol gol gol
Arda Turan'ın Barcelona'dan takım arkadaşı Ivan Rakitic, milli futbolcunun Instagram paylaşımına "Cimbom gol gol" yazarak sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 09:05
Süper Lig'de alınan galibiyetler sonrası morallerin üst seviyede olduğu Galatasaray'da Arda Turan Florya'daki idmandan bir fotoğraf paylaştı.
"GEL BİRLİKTE GOL ATALIM KARDEŞİM"
Sevillalı yıldız Ivan Rakitic ise bu paylaşıma sessiz kalmadı. Rakitic, "Cimbom gol gol gol..." yorumunda bulunurken cevap büyük ilgi gördü.
Arda ise cevap olarak "Gel birlikte gol atalım kardeşim" yanıtını verdi.