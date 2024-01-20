Ivo Vieira: Bu skoru beklemiyorduk Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 4-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından "Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk" dedi.

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ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Pendikspor karşısında 4-0 gibi ağır bir yenilgi aldı.

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Santos'la ilk mağlubiyetini alırken Pendikspor, 8 hafta sonra galip geldi.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Bugünkü sonuçtan ötürü çok mutluyum"

Zor bir maç olduğunu belirten Vieira, şunları dedi:

Bugün kolay bir maç olmadı. İyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularım daha önceki maçlarda da çalışıyorlardı ama bunu skora yansıtamıyorlardı. Bugünkü sonuçtan ötürü çok mutluyum.

"Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk"

4-0 gibi farklı bir skoru bekleyip beklemediği hakkındaki soruyu yanıtlayan Vieira, şu sözleri sarf etti:

Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk.

"Bugün iyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bugün iyi bir takıma karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularım iyi çalıştılar. Bizim açımızdan iyi bir galibiyet oldu. Ellerinden geleni yaptılar. Bu durum sonuca da yansıdı. Hepsini tebrik ediyorum.

"Umut bize bugün çok yardımcı oldu"

Umut Nayir’ın takıma katılmasından dolayı memnun olduğunu söyleyen Vieira, şu şekilde konuştu:

Umut bize bugün çok yardımcı oldu. Daha önce de açıklamıştım. Doğru noktalara doğru transferler gerekiyordu. Takımda 4-5 bölgeye takviye gerekiyordu. Bunlardan Thiam ile birlikte 2 tanesi kadromuza katıldı. Transfer çalışmalarımız devam edecektir. Sahada olan ve üstün acaba gösteren, sezon başından itibaren oynayan diğer oyuncularımızı da tebrik ediyorum.

"Galip geldiğimiz kişinin Fernando Santos olması da önemli bir durum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos’a karşı galip geldiği için gururlu olduğunu dile getiren Vieira, sözlerini şöyle tamamladı: