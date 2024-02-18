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Süper Lig’in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 2-0 mağlup oldu.

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık"

Vieira, şu ifadeleri kullandı:

Maçın ilk yarısında iyi olan taraf bizdik. Gol fırsatlarımız vardı maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı Alpaslan ile yakaladığımız net pozisyon vardı onu da değerlendiremedik. Trabzonspor golü buldu sonra oyunu domine eden taraf oldu. Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık.