Ivo Vieira etkisini gösterdi! Pendikspor ilk galibiyetini aldı Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Ivo Vieira'nın çalıştırdığı Pendikspor, tarihi bir galibiyet elde etti. İstanbul ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla birlikte Süper Lig tarihinde ilk kez kazandı.

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Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Konyaspor, 49. dakikada Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. Pendikspor 64. dakikada Erencan Yardımcı ile eşitliği yakaladı.

Konuk ekip 89. dakikada Diaby ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve Pendikspor 2-1 kazandı.

Pendikspor, ilk kez kazandı

Alınan bu sonuçla birlikte ise sezon başında Süper Lig'e yükselme sevincini yaşayan Pendikspor, tarihinin ilk lig galibiyetini yaşadı.

Hafta içinde Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Ivo Vieira, çıktığı zorlu Konya deplasmanında galip gelerek alkışları topladı.

Böylelikle Pendikspor, ligin 10. haftasında evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçı öncesinde moral buldu.

Son takımında 2.13 puan ortalaması tutturdu

47 yaşındaki Vieira, daha önce Portekiz ve Brezilya'da farklı takımlarda görev aldı.

Son olarak Brezilya Serie A ekibi Cuiaba-MT ile 24 karşılaşmaya çıkan başarılı teknik adam, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 51 puan topladı ve maç başına da 2.13 puan ortalaması yakaladı.

Filistin'e destek verildi

Öte yandan, maçın hakemleri ile her iki takımın oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın başında ise Pendiksporlu Ahmed Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla başlama vuruşunu bir süre geciktirdi. Tribündeki taraftarlar da İsrail aleyhine slogan atarak, Mısırlı oyuncunun protestosuna destek verdi.

Ayrıca kuzey tribününde İsrail'in saldırılarında enkaz arasında oyuncağına sarılarak yatan Filistinli bir çocuğun resmedildiği, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil." yazılı dev pankart açıldı.