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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Sarı Kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Cedric Bakambu ve 83. Hakim Ziyech kaydetti.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

"İyi bir takıma karşı oynadık"

Vieira, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir takıma karşı, zor bir maç oynadık. İlk yarı oyunu tuttuk. İlk yarı daha organizeydik. Bununla beraber pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Maalesef iki gol yedik. Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi artık önümüzdeki maça bakacağız.