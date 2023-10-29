Ivo Vieira: Umarım önümüzdeki maçlarda taraftarımızı sevindireceğiz Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 5-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçı ile ilgili, “Umarım önümüzdeki maçlarda güzel sonuçlar alıp onları sevindireceğiz” dedi.

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İHA

Pendikspor, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 5-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçın ardından Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz topları yapamadık ve ağır yenilgi aldık"

Mücadeleye iyi başladıklarını aktaran Vieira, şu şekilde konuştu:

Oyunun ilk 20 dakikası iyi başladık. İstediğimiz gibi organize olduk. Sonra kaybettiğimiz topta istemediğimiz gol yedik. Organizasyonu ve oyun kontrolünü kaybettik. İstediğimiz topları yapamadık ve ağır yenilgi aldık.

"Çok iyi takıma karşı oynadık"

Fenerbahçe maçı öncesi birçok as oyuncunun kadroda olmaması yönünde gelen soruya ise Vieira şu yanıtı verdi:

Elde olan oyuncularla oynamamız gerekiyordu. Oynayanlara da saygı duymak gerekiyor. Çok iyi takıma karşı oynadık. Ligde ve Konferans Ligi’nde peş peşe galibiyetler almış takıma karşı oynadık. Zor maçtı.

"Umarım önümüzdeki maçlarda güzel sonuçlar alıp onları sevindireceğiz"

Fenerbahçe taraftarını tebrik eden Vieira, şu sözleri sarf etti:

Burada galip gelen takımın taraftarını tebrik etmek gerekiyor. Kendi taraftarımızı da tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda güzel sonuçlar alıp onları sevindireceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)