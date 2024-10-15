İzlanda'da resital! Önce İrfan Can sonra Kerem'den jeneriklik goller

Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda Milli Takımı ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Kıran kırana geçen ve geriden gelerek birkaç kez öne geçen Bizim Çocuklar, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, bu sonuçla İzlanda'ya karşı ilk kez deplasman galibiyeti elde etmeyi başardı.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 62. dakikada İrfan Can Kahveci, 67'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 88'de Arda Güler ve 90+5'te Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

İzlanda'nın golleri ise 3. dakikada Oskarsson ve 83'te Gudjohnsen'den geldi.

İRFAN CAN'DAN HARİKA ŞUT, MÜKEMMEL GOL

62. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, iki rakibinden kurtulup rakip ceza yayı önüne geldi. Sol ayağıyla sert şutunda, top kalecinin müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti

KEREM ADETA AĞLARIN TOZUNU ALDI

90+5. dakikada Türkiye 4. golünü attı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza çizgisi üzerinden yaptığı akıl dolu vuruşla kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

A Milli Futbol Takımımız, adeta donmuş zeminde oynadıkları karşılaşmada zorlansalar da sahadan 4-2 galip ayrıldı.