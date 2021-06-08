İzmir Alsancak Stadyumu kapılarını açıyor

Tarihi 1910’lara kadar dayanan İzmir Alsancak Stadı, yeni sezonda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 2015 yılında yıkılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yapımına başlanan İzmir Alsancak Stadı, yeni sezonda seyircilerle buluşacak.

Alsancak Stadı 15 bin kişi kapasite, 10 loca, 4 antrenör odası ve 4 soyunma odası ile hizmete girecek. Bunların yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salonu ve yeme içme alanları da bulunuyor.

ALTAY VE ALTINORDU’YA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Süper Lig’e yükselen İzmir takımlarından Altay’ın, önümüzdeki sezon maçlarını yenilenen İzmir Alsancak Stadı’nda oynaması bekleniyor. Bir diğer İzmir takımı Altınordu’nun ise önümüzdeki sezon TFF 1. Lig maçlarını yenilenen statta oynayacağı düşünülüyor.

Konuyla alakalı açıklamalar yapan Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, “Stadın kullanım haklarına sahip olan Altınordu ve Altay takımları arasındaki ilişki, tüm dünya futbolu için eşine ender rastlanır bir dostluğun eşsiz bir göstergesi. Özellikle kendini milli takımlara futbolcu yetiştirmeye adayan Altınordu için, yenilenen İzmir Alsancak Stadı’nın önemi çok büyük.

Tüm dünya futbolunun ilgisini üzerinde toplayan ve Türkiye’nin futbol fabrikası olarak da bilinen Altınordu’nun maçlarını yenilenen İzmir Alsancak Stadyumu’nda oynaması, seyir deneyimine ve Türk futbolunun prestijine çok önemli bir katkı sağlayacak.” diye konuştu.