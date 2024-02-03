İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı devirdi
ensonhaber.com

1. Lig'in 21. haftası dev bir maça sahne oldu.

İzmir derbisinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Cüneyt Biçer'in takımı Altay karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.

Göztepe'ye derbide galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 58. dakikalarda Yalçın Kayan, 72. dakikada Billel Messaoudi ve 90+5. dakikada Taha Altıkardeş kaydetti.

Göztepe, haftayı ikinci bitirdi

Son 4 maçında 10 puan kazanan Göztepe, 42 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Altay ise son 3 maçında puan alamadı ve 11 puanda kaldı.

Göztepe, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçta kötü serisini sonlandırmayı hedefleyecek.