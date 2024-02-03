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İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı devirdi

İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı devirdi Göztepe, 1. Lig'in 21. haftasında evinde ezeli rakibi Altay'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.