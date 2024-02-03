İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı devirdi

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1. Lig'in 21. haftası dev bir maça sahne oldu.
İzmir derbisinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Cüneyt Biçer'in takımı Altay karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.
Göztepe'ye derbide galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 58. dakikalarda Yalçın Kayan, 72. dakikada Billel Messaoudi ve 90+5. dakikada Taha Altıkardeş kaydetti.
Göztepe, haftayı ikinci bitirdi
Son 4 maçında 10 puan kazanan Göztepe, 42 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Altay ise son 3 maçında puan alamadı ve 11 puanda kaldı.
Göztepe, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçta kötü serisini sonlandırmayı hedefleyecek.
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