İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı tek golle devirdi

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1. Lig'in 4. haftasındaki İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.
Gol sonrası gerginlik
Takımının galibiyet golünü atan Atınç Nukan, gol sonrası sevincinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.
90+8'de ikinci sarı kartını gören Atınç Nukan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Atınç Nukan'ın sahayı terk ettiği sırada iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Bu galibiyetin ardından puanını 4 yapan Göztepe milli aranın ardından Bandırmaspor'u konuk edecek.
3 puanda kalan Altay ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.