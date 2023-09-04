İzmir derbisinde Göztepe, Altay'ı tek golle devirdi
ensonhaber.com

1. Lig'in 4. haftasındaki İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

Gol sonrası gerginlik

Takımının galibiyet golünü atan Atınç Nukan, gol sonrası sevincinin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

90+8'de ikinci sarı kartını gören Atınç Nukan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Atınç Nukan'ın sahayı terk ettiği sırada iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bu galibiyetin ardından puanını 4 yapan milli aranın ardından Bandırmaspor'u konuk edecek.

3 puanda kalan Altay ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.