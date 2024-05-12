İzmir ekipleri, ilk kez 1. Lig'de mücadele etmeyecek Göztepe'nin Süper Lig'e yükseldiği, Altay'ın TFF 2. Lig'e düştüğü 1. Lig'de gelecek sezon ilk kez bir İzmir takımı mücadele etmeyecek.

AA

İlk olarak 2. Lig adıyla 1963-1964 sezonunda oynanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda İzmir'i temsil eden Göztepe, Süper Lig'e yükselirken, Altay ise TFF 2. Lig'e geriledi.

Gelecek sezon 1. Lig'e çıkmak için play-off mücadelesine çıkan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, Yeni Mersin İdmanyurdu'na, Kırmızı Grup ekibi Menemen FK de 24Erzincanspor'a yenildi. Böylelikle gelecek sezon 1. Lig'de İzmir takımının yer almaması kesinleşti.

1963-1964'ten bu yana en az bir takımla 1. Lig'de mücadele eden İzmir'de 62. sezonda ilk kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanmayacak.

13 İzmir takımı 1. Lig'de yer aldı

Ligde bu sezona kadar 13 İzmir takımı mücadele etti.

Altay, Altınordu, Bergama Belediyespor, Bucaspor, Göztepe, İzmir Demirspor, İzmirspor, Karşıyaka, Menemen FK, Menemenspor, Ödemişspor, Ülküspor ve Tirespor, ligde İzmir'i temsil etti.

İzmir takımları

Profesyonel liglerde mücadelesini sürdüren İzmir ekiplerinden Göztepe gelecek sezon Süper Lig'de; Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK de TFF 2. Lig'de yer alacak.

TFF 3. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol'un play-off mücadelesini sürdürdüğü liglerde Bergama Belediyespor, Bornova 1877 ve Karşıyaka gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)