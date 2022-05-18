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İzmir futbolu küme düştü
Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele eden İzmir’in köklü kulüpleri Altay, Göztepe ve Menemenspor küme düşerken 1. Lig ekibi Altınordu son anda kümede kalmayı başardı.
- 18.05.2022 - 09:36
Geçtiğimiz yıl 1. Lig'de play-off şampiyonluğuna ulaşarak 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, iyi başladığı ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşmekten kaçamadı.
2017-2018 sezonundan beri Süper Lig’de mücadele eden Göztepe ise 5 sezon sonra yeniden 1. Lig’de mücadele edecek
Diğer bir İzmir ekibi Menemenspor’un ise bitime 1 hafta kala 2. Lig’e düşmesi kesinleşti.
Yine aynı kaderi yaşadılar
İzmir'in iki köklü takımı bu sezonla beraber aynı kaderi üçüncü kez yaşamış oldu. 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında Altay 16. Göztepe ise 17. sırada ligi bitirerek küme düşmüştü.
Bu sezonla beraber Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düşmüş oldu.