İzmir futbolu küme düştü

Süper Lig ve 1. Lig’de mücadele eden İzmir’in köklü kulüpleri Altay, Göztepe ve Menemenspor küme düşerken 1. Lig ekibi Altınordu son anda kümede kalmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl 1. Lig'de play-off şampiyonluğuna ulaşarak 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, iyi başladığı ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşmekten kaçamadı.

2017-2018 sezonundan beri Süper Lig’de mücadele eden Göztepe ise 5 sezon sonra yeniden 1. Lig’de mücadele edecek

Diğer bir İzmir ekibi Menemenspor’un ise bitime 1 hafta kala 2. Lig’e düşmesi kesinleşti.

Yine aynı kaderi yaşadılar

İzmir'in iki köklü takımı bu sezonla beraber aynı kaderi üçüncü kez yaşamış oldu. 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında Altay 16. Göztepe ise 17. sırada ligi bitirerek küme düşmüştü.

Bu sezonla beraber Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düşmüş oldu.