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    İzmir'de Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı

    Göztepe maçı öncesi stada hareket eden takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 19:48
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    İzmir'de Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı.

    MADDİ HASAR VAR

    Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte saldırıya uğradığı ve otobüste hasar meydana geldiği öğrenildi. Camın kırılmasına atılan bir şişenin neden olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu da gelen haberler arasında.

    İzmir'de Fenerbahçe takım otobüsüne taşlı saldırı - İZLE

    İzmir de Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı #1

    İzmir de Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı #2

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