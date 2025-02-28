AA & Ensonhaber

İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan Rana Özdemir, futbola olan ilgisini tribünden sahaya taşıyan isimlerden biri. Eşi, Güzelbahçe’de bir futbol kulübünün yöneticisi olarak görev yaparken, Özdemir de yıllardır tribünden maçları takip ediyordu. Ancak zamanla futbol kulüplerinde kadın yöneticilerin oldukça az olduğunu fark etti ve bu durumu değiştirmek için harekete geçti.

Kadınların futbolda daha fazla yer almasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak isteyen Özdemir, kendisi gibi futbola ilgi duyan kadın arkadaşlarıyla birlikte Aralık 2023’te Hanzadespor’u kurdu. Kulüp, ismini Özdemir’in kızından alırken, sahada mücadele edecek gönüllü futbolcuları da bir araya getirdi.

KADIN YÖNETİCİLER, ERKEK FUTBOLCULAR

Hanzadespor, kadın yöneticiler ve erkek futbolculardan oluşan bir ekip olarak İzmir 2. Amatör Lig 12. Grup’ta mücadele etmeye hazırlanıyor. Takım, pazar günü oynayacağı ilk lig maçı öncesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı ve muhasebeci olan Rana Özdemir, yönetimde yer alan kadınların büyük çoğunluğunun antrenör eşleri ya da futbol okulunda eğitim alan çocukları sayesinde futbolla iç içe olduğunu belirtti. Yönetim kadrosunda ev hanımları, kuaförler, terziler gibi farklı mesleklerden kadınların yer aldığına dikkat çeken Özdemir, kulübün nasıl hızla şekillendiğini şu sözlerle anlattı:

Hafta sonları tüm ekip tribündeyiz, antrenmanlara da katılmaya çalışıyorum. Hedefimiz 1. Lig’e yükselmek. 40 kişilik geniş bir oyuncu grubumuz var ve 11 yaş altı takımımız da faaliyete geçti. A takım oyuncularını zaten tanıyordum, bu işe başlayınca ‘Abla, biz de geliyoruz’ dediler. Böylece futbolcularımız ve yönetimimiz doğal bir akış içinde bir araya geldi. Bu bir ekip işi ve herkes gönüllü olarak yer almak istedi. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor.

Kadınların futbolun içinde daha fazla yer almasının olumlu sonuçlar doğurduğunu dile getiren Özdemir, sahadaki atmosferin da değiştiğini belirtti:

"Kadınlar ve çocuklar tribünde daha fazla yer alınca, ortam daha seviyeli hale geliyor. İnsanlar birbirine daha fazla dikkat ediyor."

"KADINLARIN NEZAKETİ DE SAHALARDA OLMALI"

Kulüp yöneticilerinden Birben Yontar, yıllardır oğlunun futbol sevgisi sayesinde sahalardan kopmadığını belirterek, kadınların futbol yöneticisi olmasının hala toplumda yadırgandığını söyledi:

Birçok kişi futbolu hâlâ sadece erkeklere ait bir alan olarak görüyor. Ancak, sahalarda kadın yöneticilerin varlığı da en az kadın futbolcular kadar önemli. Biz yönetimde kadınların olmasını özellikle tercih ettik, çünkü futbol sahalarında nezaketin ve farklı bir bakış açısının da olması gerektiğine inanıyoruz.

Yöneticilerden muhasebeci Elvan Kalındamar ise, eşinin futbol antrenörü olması nedeniyle futbolla yakından ilgilendiğini ve bu projeye severek dahil olduğunu ifade etti.

"TAKIMIN ERKEK OYUNCULARI NE DÜŞÜNÜYOR"

Teknik direktör Erhan Daşdelen, Hanzadespor’un sahalarda önemli bir değişime öncülük edeceğini dile getirdi:

Türk kadınının gücünü ve bakış açısını futbola yansıtarak sahalarda yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyoruz. Futbol genellikle erkek egemen bir alan olarak görülüyor, ancak bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Sahalarda sık sık kavgalar yaşanıyor, ancak kadınların yöneticiliğiyle bu gibi olumsuzlukların önüne geçilebileceğini düşünüyorum.

Takım kaptanı Erdi Yılmaz, kadın yöneticilerle çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

İnşallah bu yolculuğun sonu şampiyonluk olur. Kadın yöneticilerimizin yaklaşımı çok daha sıcak ve naif. Kalabalık bir erkek grubunda olduğumuz için böyle bir yönetim tarzı bizim için de avantajlı oldu.

Oyunculardan Yiğit Yıldırır ise "Kadın yöneticiler, takımla çok ilgili ve sahada aile ortamı oluşturuyorlar." sözleriyle kulüpteki farklı atmosferi anlattı.

"FUTBOL, SADECE ERKEK OYUNU DEĞİL"

Hanzadespor, kadınların futbolda yalnızca tribünlerde değil, yönetim kademesinde de söz sahibi olabileceğini gösteren güçlü bir örnek oluşturuyor. Futbol sahalarında sadece mücadele değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik mesajı da veren bu özel kulüp, önümüzdeki sezonlarda daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.