İzmir'i kadın futbolunda Bornova Hitab Spor temsil edecek Bornova Hitab Spor, Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Böylelikle Hitab Spor, Süper Lig'de yer alan tek İzmir takımı olacak.

DHA

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde İzmir'i temsil eden Bornova Hitab Spor, B Grubu'nu namağlup zirvede tamamladıktan sonra katıldığı Play-Off'larda bitime 1 hafta kala ilk 2'yi garantileyerek adını Kadın Futbol Süper Ligi'ne yazdırdı.

Normal sezonda 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 40 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu periyotta 45 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Süper Lig'de yer alan tek İzmir takımı olacak

Play-Off'larda son olarak dün Denizli deplasmanında Horozkent Spor Kulübü ile 0-0 berabere kalan Hitab Spor, 7 Nisan Pazar günü evinde oynayacağı Ünye Gücü FK maçı öncesi ilk 2'deki yerini garantiledi.

Teknik direktör Ali Alanç'ın çalıştırdığı Bornova ekibi, yeni sezonda Süper Lig'de yer alan tek İzmir ekibi olacak. Bornova ekibi seyircisi önünde kupa sevinci yaşayacak.

Konak ve Altay direnememişti

Kadın futbolunda İzmir'i uzun yıllar en üst liglerde başarıyla temsil eden Konak Belediyespor, 2022'de faaliyetlerine son verdi.

Süper Lig kurulmadan önce 1'inci Lig'de 5 kez şampiyon olan Konak temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmişti.

Konak ekibinde kupalar kaldıran teknik direktör Ali Alanç, bu kez Bornova temsilcisi ile şampiyonluk sevincine ortak oldu.

Altay ise 2 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezon çekilip kadın futbol branşını kapatmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)