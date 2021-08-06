Jack Grealish, Manchester City'ye transfer oldu

Manchester City, Jack Grealish'i rekor bedelle renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Jack Grealish transferini bitirdi.

6 YILLIK İMZA

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Aston Villa forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

EN PAHALI İNGİLİZ

Manchester temsilcisinin kasasından bu transfer için 100 milyon sterlin çıktığı basına yansırken, böylece Manchester United'ın Harry Maguire'a ödediği 87 milyon Euro'luk bedeli geçerek en pahalı İngiliz oyuncu oldu.

Aston Villa'da tüm kulvarlarda 213 maça çıkan İngiliz oyuncu, 32 gol attı.

Grealish, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.