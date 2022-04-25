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    Jackson Muleka, Beşiktaş'ı yıktı

    Jackson Muleka, Beşiktaş'ı yıktı

    Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Kasımpaşa'da Muleka gollerine devam ederek alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 22:48
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 22:50
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    Kasımpaşa'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige damga vurmaya devam ediyor.

    Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta 2 gol atan Demokratik Kongolu santrfor, ligdeki gol sayısını da 11'e yükseltti.

    Performansıyla alkış alıyor

    Daha önce Göztepe, Adana Demirspor ve Beşiktaş müsabakalarında da 2'şer gol atan Muleka, Alanyaspor, Fenerbahçe,  Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.

    Jackson Muleka, Beşiktaş ı yıktı #1

    Satın alma opsiyonu 3 milyon euro

    Bonservisi Standard Liege'de bulunan Muleka, devre arasında mavi-beyazlı takıma kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu 3 milyon euro olan Kongolu futbolcunun transfer döneminde Kasımpaşa'nın kozu olacak.

    Kasımpaşa'nın ödemeyi yaptıktan sonra kârlı bir şekilde yıldız forveti satması bekleniyor.

    Jackson Muleka, Beşiktaş ı yıktı #2


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