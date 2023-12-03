Jackson Muleka: Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Ankaragücü beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne konuk olduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Jackson Muleka, mücadelenin ardından konuştu.

"Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz"

Mücadeleyi yorumlayan Muleka, "Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz. İlk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarı her şeyi yapmaya çalıştık ama galibiyete yetmedi. Bir kazanç değil ama ikinci yarıda ortaya koyduklarımızın üzerine koymaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Bize karşı oynayan savunmacılar çok motive oluyorlar. Bizim için bunu geliştirmenin tek yolu antrenmanlarda biticilik çalışmak. Antrenmanlarda daha iyi çalışarak bunun üstesinden gelmeliyiz" sözlerini sarf etti.