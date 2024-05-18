Jackson Muleka, Hatayspor maçında oynayamayacak Beşiktaş Kulübü, Jackson Muleka’nın sakatlığından dolayı Hatayspor maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

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Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupalarına katılmak isteyen Beşiktaş ile küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde ise ev sahibi takım siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Beşiktaş, Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Jackson Muleka'nın sakatlığı nedeniyle Hatayspor karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.

"Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacaktır"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı maçta sol üst kısmında ağrı hisseden ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Jackson Muleka’nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Jackson Muleka, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacaktır.

Bu sezon 9 gol attı

3.8 milyon euro piyasa değerine sahip olan 24 yaşındaki isim, bu sezon Beşiktaş formasını 46 maçta giydi. Muleka, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 1 asistle mücadele etti.