Jackson Muleka, Süper Lig'de 5 ay sonra golle tanıştı

İHA
Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Ankaragücü’nü 2-0 yendi.
Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka’nın golleriyle galibiyete uzandı.
Takımının ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, böylelikle uzun süreli gol sessizliğini de bozdu.
Son golünü 12 Kasım'da attı
Ligde en son 12. haftada 1-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında 12 Kasım 2023 tarihinde rakip fileleri sarsan Kongolu oyuncu, ilerleyen süreçte çıktığı 16 maçta skor katkısı verememişti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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