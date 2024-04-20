Jackson Muleka: Taraftar olumsuz süreçte desteğini sürdürüyor Beşiktaş'ta forma giyen Jackson Muleka, Ankaragücü'ne karşı kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda Beşiktaş taraftarı için, "Bu kadar olumsuz süreçte bize destek vermeye devam ettiler." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Ankaragücü'nün 2-0 yendi.



Beşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"Bu kadar olumsuz süreçte bize destek vermeye devam ettiler"

Jackson Muleka yaptığı açıklamada, "Bu galibiyet bizim özgüvenimiz için çok önemliydi. Bu ayrıca taraftarımız için de çok önemliydi. Bu kadar olumsuz süreçte bize destek vermeye devam ettiler. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzerine koyarak devam edeceğiz." dedi.

"Kupa maçına çok konsantre olacağız"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Kupa maçına çok konsantre olacağız. Çok kolay bir maç olmayacak. Bu galibiyet özgüven anlamında önemliydi. İyi çalışıp, doğru bir mantalite ile kupa maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.