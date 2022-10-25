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    Jackson Muleka'nın büyük üzüntüsü

    Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, asist yaptığı Hatayspor maçında oyundan alınması sebebiyle büyük üzüntü yaşadı.
    • 25.10.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:40
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    Jackson Muleka'nın büyük üzüntüsü

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 kaybetti.

    Bu maçta siyah-beyazlı takımın formasını giyen Jackson Muleka, büyük bir şok yaşadı.

    Erken gelen gol

    Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Muleka, henüz ilk dakikada Wout Weghorst'un attığı golde asisti yapan isim oldu.

    Oyundan alındı

    4 gol atan Muleka, bu sezonki ilk asistini yaptı. Fakat futbolcu, ikinci yarı öncesinde yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

    Muleka oyunda kaldığı süre içinde 1 şut pası verirken, 16 kez topla buluştu ve yüzde 60 pas isabeti sağladı.

    Jackson Muleka nın büyük üzüntüsü #1


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