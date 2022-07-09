Jackson Muleka'nın menajeri: Oyuncumu Galatasaray da istedi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Jackson Muleka'nın menajeri Jea-Willy Ngoma, oyuncusuyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Beşiktaş 'ın yeni yıldızı Jackson Muleka, önceki gün 5 yıllık sözleşmeye imza atıp formayı giymişti.

22 yaşındaki forvetin menajeri Jean-Willy Ngoma, başarılı futbolcunun transfer süreciyle ilgili olarak Fanatik gazetesine konuştu.

Beşiktaş'ın Muleka'yı, 25Nisan'da Vodafone Park'ta oynanan ve oyuncusunun 2 gol attığı karşılaşmadan beri takip ettiğini söyleyen Ngoma, "Valerien Ismael, Vodafone Park'taki Kasımpaşa maçındaki performansı sonrası Muleka'yı takip etmeye başladı ve onun alınmasını o gün istedi." ifadelerini kullandı.

Muleka'nın da o karşılaşmada Beşiktaş taraftarından etkilendiğini söyleyen oyuncunun menajeri, "Muleka, Beşiktaş kaybetmesine rağmen taraftarın stattaki tutkusundan çok etkilendi." ifadelerini kullandı.





"Galatasaray da istedi"

Demokratik Kongolu futbolcu için Süper Lig'den başka teklifler aldıklarını da söyleyen Jean-Willy Ngoma, "Kasımpaşa tabii ki Jackson'a ilgi gösterdi. CEO Serkan Reçber'e gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ederim. Çok iyi insan. Galatasaray 'ın da Jackson'a büyük bir ilgisi oldu. Son anda Adana Demirspor da transfer için devreye girdi. Ancak biz Beşiktaş'ı seçtik." sözlerini sarf etti.

"İngiltere'de çalışma izni çıkmadı"

Jackson Muleka için Standard Liege'nin önce İngiliz ekibi Burnley'le anlaşması sonrasında ilk olarak rotayı Ada'ya çeviren genç oyuncu, bu kulübe son anda imza atamamıştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan oyuncunun menajeri Jean-Willy Ngoma, "Muleka'nın İngiltere'deki çalışma izni konusunda problem çıktığı için Burnley'e transferi gerçekleşmedi" dedi.

"Muleka'nın ortaokul eğitimi var"

Demokratik Kongolu futbolcunun çocukluk hayatıyla ilgili de bilgiler veren menajer, "Jackson'un çocukluğu, ailesinin sevgisiyle birlikte normal bir şekilde geçti. Babası, ailesine ve bölgesine çok bağlı olan bir papazdır. Muleka'nın ortaokul eğitimi bulunuyor" yorumunu yaptı.