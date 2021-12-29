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Jaja Coelho futbolu bıraktı
Kariyerinde Trabzonspor'da da forma giyen Jaja Coelho, aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 11:29
Trabzonspor'un eski futbolcusu Jaja Coelho doping iddiasıyla 4 yıl futboldan men edilmişti.
FUTBOLU BIRAKTI
Nisan ayından itibaren yeşil sahalardanuzak kalan Jaja'nın aktif futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı.
35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu son olarak Tayland ligi ekiplerinden Singha Chiangrai United forması giymişti. Trabzonspor ile 31 karşılaşmada görev alan Jaja bordo mavili takımda 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti.