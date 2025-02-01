Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor ile berabere kalan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımının sahadaki performansından oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı’nın, milli maç olmamasına rağmen tüm stat tarafından coşkuyla söylenmesinden büyük etkilendiğini belirtti.

"OYUNCULARIM HARİKA BİR MÜCADELE SERGİLEDİ"

Takımının sahadaki mücadelesini takdir eden deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularım sahada harika bir mücadele sergiledi. Kayserispor'un başında henüz üç gündür bulunuyorum, dolayısıyla büyük değişiklikler yapmamız mümkün değildi. Ancak sahaya yansıttıkları enerji ve taktik disiplin beni çok mutlu etti. Bugün güçlü bir rakibe karşı oynadık ama oyunun birçok anında üstün olduğumuzu da gösterdik. Pek çok gol pozisyonu yakaladık ancak değerlendiremedik. Öyle ki Trabzonspor'un kalecisi maçın yıldızı oldu diyebilirim.