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    Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'a CEO oldu

    Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, Türkiye'ye geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 17:50
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    Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'a CEO oldu

    Galatasaray'la hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'yı kazanan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'un yeni CEO'su oldu.

    3 YILLIK ANLAŞMA

    3.Lig ekiplerinden İskenderunspor'un açıklamasında, "Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

    58 yaşındaki Jan Olde Riekerink, son olarak Güney Afrika ekibi Cape Town City'yi çalıştırdı.

    Galatasaray'ın başında 11 ay görev yapan Riekerink, sarı-kırmızılı takımla Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmıştı.

    Jan Olde Riekerink, İskenderunspor a CEO oldu #1

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