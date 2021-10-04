Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'un başına geçti

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayırıp, kulüpte CEO olan Jan Olde Riekerink ile anlaştı.

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor, puan kayıplarının ardından şampiyonluk hedefinden uzaklaşması üzerine teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı.

Takımın başında Jan Olde Riekerink'in sahaya çıkacağı kaydedildi.

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, "Yeni bir takım kurduk, ne olursa olsun dünkü maçı kazanmamız gerekiyordu, fakat kazanamadık, üzgünüz. Kendi aramızda değerlendirme yaptığımızda Ümit Karan hocamız, bugün itibarıyla ekibiyle beraber istifa etti” dedi.

YENİ HOCA RIKERINK

Ümit Karan'ın sorumluluk alarak takımın önünü açmak için ekibiyle birlikte istifa ettiğini ifade eden başkan Bolat, "Ümit Karan tabi ki benim aile dostum. Ben de bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Ama biz işimize gücümüze bakacağız, profesyonel bir iş yapıyoruz.

Ümit Karan ve ekibine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İskenderun’a geldiği, İskenderunspor'u tanıttığı için kendisine teşekkür ediyorum. Yeni bir hoca arayışına da kesinlikle gitmeyi düşünmüyoruz. Kulübümüzün başında Jan Olde Riekerink gibi bir hocamız var. Kendi içimizde teknik ekip sorununu çözmek istiyoruz” diye konuştu.

BİR DÖNEM GALATASARAY’I ÇALIŞTIRDI

Riekerink, daha önce Galatasaray’ı da çalıştırmıştı. Deneyimli hoca, sarı-kırmızılılarla Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanmıştı.