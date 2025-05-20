AA & Ensonhaber

Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz, ayrılığa hazırlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan çok şey öğrendiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Jankat, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez ulaştıkları şampiyonluk ve kariyeri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ONUNLA ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Jankat, 14. sezonunu geçiren Muslera'nın kendisine çok şey kattığını aktararak, şu şekilde konuştu:

Muslera, yıllarını bu kulübe adamış bir kaleci. Aldığımız iki yıldızda kendisinin büyük payı var. Sadece maç değil, kupalar kazandıran bir kaleci. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Hem Muslera'dan hem de Günay ağabeyden çok şey öğrendim. Umarım gelecekte onların kattıklarıyla iyi performans gösteririm.

"ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını vurgulayan 20 yaşındaki file bekçisi, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Beşinci yıldızı taktık. 2025'te 25. şampiyonluk geldi. Bu şampiyonlukların devamı gelecek. İnşallah benim de bu şampiyonluklarda daha fazla emeğim olacak.

"UMARIM BİZ DE ONLAR GİBİ KARİYER YAPABİLİRİZ"

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan yıldız futbolculara değinen Jankat Yılmaz, şu şekilde görüş belirtti: