Japonlar, Kuryu Matsuki için Gürsel Aksel’e akın etti Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir’de yaşayan Japonlarla Gürsel Aksel Stadyumu’nda bir araya geldi.

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin yaz transfer döneminde Southampton’dan kadrosuna kattığı Japon oyuncu Kuryu Matsuki, İzmir’de yurttaşlarıyla buluştu.

İlk olarak Matsuki eşliğinde Gürsel Aksel Stadyumu’nu gezen Japon futbolseverler, daha sonra da stadyum içerisinde yer alan Göztepe müzesini ziyaret etti.

JAPONLAR, MATSUKI İLE BİR ARAYA GELDİ

Daha sonra Kuryu Matsuki ile bir araya gelen ziyaretçiler, 21 yaşındaki oyuncudan imza alıp fotoğraf çektirdi.

Günün sonunda da Matsuki’ye çiçek takdim edildi.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Göztepe’ye Southampton’dan transfer olan Kuryu Matsuki, yaşadığı sakatlıktan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giymeyi başaramadı.

Ligin 3. haftasında oynanan Alanyaspor deplasmanında sadece 12 dakika süre alan Japon oyuncunun BAY geçilen haftada tamamen iyileştiği ve 23 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor maçında Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un görev vermesi halinde oynayabileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)