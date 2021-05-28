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- Japonya, Myanmar'ı 10 golle mağlup etti
Japonya, Myanmar'ı 10 golle mağlup etti
Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya, sahasında Myanmar'ı 10-0'lık skorla mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 17:30
- Güncelleme : 28.05.2021 - 17:36
Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya, Myanmar ile karşı karşıya geldi.
10 GOL
6. karşılaşmasında Myanmar'ı sahadan silen Japonya, 10-0 gibi net bir skorla 3 puanın sahibi oldu. Grupta 6'da 6 yapan Japonya'nın gollerini Minamino (2), Ossako (5) Morita, Kamada ve Itakura kaydetti.
Asya ekibi daha önce de Moğolistan'ı 14-0 yenerek adından söz ettirmişti.
"ACIMASIZ GALİBİYETLER"
Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları da Japonya'yı güçsüz takımlarına karşı 'acımasız galibiyet' almakla suçluyor.