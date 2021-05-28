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    Japonya, Myanmar'ı 10 golle mağlup etti

    Japonya, Myanmar'ı 10 golle mağlup etti

    Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya, sahasında Myanmar'ı 10-0'lık skorla mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 17:36
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    Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya, Myanmar ile karşı karşıya geldi.

    10 GOL

    6. karşılaşmasında Myanmar'ı sahadan silen Japonya, 10-0 gibi net bir skorla 3 puanın sahibi oldu. Grupta 6'da 6 yapan Japonya'nın gollerini Minamino (2), Ossako (5) Morita, Kamada ve Itakura kaydetti.

    Asya ekibi daha önce de Moğolistan'ı 14-0 yenerek adından söz ettirmişti.

    Japonya, Myanmar ı 10 golle mağlup etti #1

    "ACIMASIZ GALİBİYETLER"

    Öte yandan, sosyal medya kullanıcıları da Japonya'yı güçsüz takımlarına karşı 'acımasız galibiyet' almakla suçluyor.

    Japonya, Myanmar ı 10 golle mağlup etti #2

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