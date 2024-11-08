Jayden Oosterwolde, ameliyat edildi

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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Süper Lig maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olan Hollandalı futbolcu, yurt dışında ön çapraz bağ operasyonu geçirdi.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ OPERASYONU UYGULANMIŞTIR"

Fenerbahçe, savunma oyuncusunun son durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: