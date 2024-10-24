Jayden Oosterwolde ameliyat için Hollanda'da

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; çapraz bağları kopan başarılı oyuncu, ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.

Operasyonun ardından, oyuncunun rehabilitasyon süreci ve ilk etap tedavisi ülkesinde gerçekleştirilecek.

MOURINHO: "SEZONU KAPATTI"

Jose Mourinho, yıldız ismin sakatlığıyla ilgili "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur." ifadelerini kullanmıştı.