Jayden Oosterwolde ayrılık planını itiraf etti

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde, Samsun maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından sezonu kapatmıştı.

23 yaşındaki sol bek, ESPN'e verdiği röportajda, Fenerbahçe'den ayrılık planına ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Jayde Oosterwolde'nin ESPN Hollanda'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

Samsunspor'la deplasmanda karşılaştık. Sağ bek derin top oynadı. Onu durdurmayı başardım. Ama yanlış adım attım ve dizimde bir şeyin kırıldığını hissettim. Ancak henüz en kötüsünden korkmuyordum. MR taramasına girdim. Doktor çapraz bağım olduğunu söylediğinde sonuç beni biraz daha etkiledi. Kötü şeyler.

"KENDİMİ GÖSTERMEK İÇİN ZAMANIM VAR"

Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum ama bence iyi bir şekilde toparlanmam gerekiyor. Tamamen ağrısız. Ayrıca Real Madrid'den Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve şimdi diğer çapraz bağını yaralayanları görüyorsunuz. Bunu istemiyorum. İyi bir şekilde iyileşeceğim. Hâlâ gencim ve kendimi göstermek için bolca zamanım var.

"PLANIM AYRILMAKTI"

Sakatlandıktan sonra her şey bir anlığına durur. Planım bu sezon kendimi gösterip ayrılmaktı. Bu durum ortadan kalktı. Bununla mücadele etmeliyim. O zaman her şey yoluna girecek.

"MOURINHO SADECE ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Mourinho sadece çok iyi bir teknik direktör. Taktiksel olarak ve insan olarak gerçekten iyi. Oyuncularına nasıl davranıyor? Çok şaka yapıyor ama aynı zamanda çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir antrenörün çok taktiksel davranması durumunda oyuncularıyla ilişkilerinde iyi olmadığını söylerler. Ama ikisini de çok iyi yapabiliyor.

"HİÇ YEDEK KALMADIM"

Hakeme penaltıyı verdiği için çok kızgındı (Lille maçı). Bana sadece, "Kafanı kaldır ve devam et." dedi. Mourinho ile sürekli oynadım, hiç yedek kalmadım. Bence bu da bir şeyler anlatıyor

"İSTANBUL'U ÖZLÜYORUM"

Dürüstçe söyleyebilirim ki şu anda İstanbul'u özlüyorum. İstanbul, harika bir şehir. Ancak bu tür durumlarda rehabilite olmanız için ailenizle birlikte olmanız gerekir. Size yardım edebilecek insanlarla birlikte olmalısınız. Bu yüzden rehabilitasyonun büyük bir bölümünü Hollanda'da yapacağım. Rehabilitasyonun ilk kısmı burada olacak, bu kesin. Daha sonra kulüple tekrar konuşacağız.

"HOLLANDA'DA SOKAKTA BENİ TANIYAN 1-2 KİŞİ OLUYOR"