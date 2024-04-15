Jayden Oosterwolde, bireysel çalışmalara başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak tur şansını rövanş maçına bırakmıştı.
Maça devam edememişti
Bu maçta savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde sakatlık geçirmişti.
43. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadele esnasında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu, sedyeyle saha kenarına alındı.
Stoper ve sol bek bölgelerinde görev alabilen Oosterwolde'nin yerine ise oyuna Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.
"Yakında dönüyorum"
Menisküsünden sakatlanan ve ameliyat edilen Oosterwolde, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sezon sonuna kadar forma giymesi beklenmeyen yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından bireysel çalışmalarına başladığını gösteren bir video paylaştı.
Oosterwolde yaptığı paylaşıma, "Yakında dönüyorum" notunu düştü.
46 maçta 2 gol kaydetti
2022-2023 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 46 maçta 2 gol kaydetti.
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