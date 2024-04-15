Haberler



Futbol



Jayden Oosterwolde, bireysel çalışmalara başladı

Jayden Oosterwolde, bireysel çalışmalara başladı Olympiakos'la oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan ve daha sonra ameliyat olan Jayden Oosterwolde, yaptığı paylaşımla bireysel çalışmalara başladığını belirtti.