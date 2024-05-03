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Jayden Oosterwolde, çalışmalara başladı

Jayden Oosterwolde, çalışmalara başladı Fenerbahçe'de Olympiakos'la oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında sakatlanan ve daha sonra ameliyat olan Jayden Oosterwolde, bireysel olarak çalışmalara başladı.