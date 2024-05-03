Jayden Oosterwolde, çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Oosterwolde geri döndü
Öte yandan bu idmanda, Olympiakos maçında sakatlanıp ameliyat olan Jayden Oosterwolde'nin sevinci yaşandı.
Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, meniküsünden operasyon geçirip ameliyat olmuş ve sezonu kapatması bekleniyordu.
Ancak yıldız oyuncu, sakatlığını kısa sürede atlatarak takıma döndü ve bireysel çalışmalara başladı.
Oosterwolde'nin ligin kalan haftalarında takıma geri dönmesi bekleniyor.
Bu sezon 41 maça çıktı
Fenerbahçe'de bu sezon 41 maçta süre bulan 23 yaşındaki Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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