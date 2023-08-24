Jayden Oosterwolde: Fenerbahçe'de her maçı kazanmak zorundasınız Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Twente maçından önce ülke basınına konuştu. Genç oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpte oynuyorsanız üzerinizde büyük bir baskı oluyor" dedi.

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde İtalya Serie B ekibi Parma'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Twente maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Eski kulübüme karşı oynayacağımız için heyecanlıyım"

Hollanda basınından De Telegraaf'a röportaj veren savunma oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

Twente maçı bu sezon şu ana kadar oynayacağımız en önemli maç olacak. Üzerimizde tabii ki baskı olacak çünkü taraftarlar yeni takımdan çok şey bekliyor. Eski kulübüme karşı oynayacağımız için heyecanlıyım çünkü Twente profesyonel olarak ilk maçıma çıktığım kulüp.

"Her maçı kazanmak zorundasınız"

Fenerbahçe'de yüksek kaliteli oyuncularla çalıştığını belirten Hollandalı futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe'de etrafınızdaki oyuncuların seviyesi çok yüksek ve bu yüzden sürekli iyi çalışmak zorundasınız. Ayrıca Türkiye'de büyük bir kulüpte oynuyorsanız üzerinizde büyük bir baskı oluyor. Her maçı kazanmak zorundasınız ve bu durumla baş etmeyi de öğrenmelisiniz.

"Stadımızda inanılmaz bir atmosfer var"

Son olarak stadyumdaki atmosfere değinen 22 yaşındaki oyuncu, şunları dedi: