Jayden Oosterwolde: Sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuştu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, "Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Artık maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz, savaşmamız gerekiyor. Bizler de şampiyonluk için savaşmaya devam ediyoruz. Son dakikalarda gol attığımız için mutluyum" dedi.

"Benim için hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok"

Oynadığı pozisyonlar için konuşan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Takımımızda çok kaliteli, birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncular var. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Hocamız nerede oynamamı isterse oynarım ve elimden geleni yaparım" sözlerini sarf etti.