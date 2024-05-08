Jayden Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Jayden Oosterwolde, takımla çalıştı.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Kayserispor ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı.

Antrenman çift kale maçla tamamlandı

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Oosterwolde derbide oynayabilecek

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında deplasmanda oynadığı Olympiakos karşılaşmasında sakatlanan ve menisküsünden ameliyat olan Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber geldi.

Oosterwolde, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Hollandalı futbolcunun, Galatasaray derbisinde İsmail Kartal'ın vereceği karara göre forma giymesi bekleniyor.

41 maçta forma giydi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.