Jayden Oosterwolde: Türkiye'nin en iyi takımıyız Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, 1-1 sona eren Samsunspor maçının ardından "Önemli olan verdiğimiz reaksiyon bundan sonra. Biz Türkiye'nin en iyi takımıyız" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Ev sahibi takım, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Samsunspor bu gole 62. dakika Emre Kılınç'la cevap verdi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçının ardından açıklama yaptı.

"Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor"

Jayden Oosterwolde yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

Berabere kaldık. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Önemli olan çarşamba nasıl tepki verebileceğimiz. Bu tarz takımlar bize korner veya duran toptan gol atabilir. Bunu bilmemize rağmen gol yedik.

"Biz Türkiye'nin en iyi takımıyız"

Oosterwolde, ayrıca şunları dedi: