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Fenerbahçe, Rizespor'la oynadığı maçın ilk yarısında iki penaltı bekledi

Fenerbahçe, Rizespor'la oynadığı maçın ilk yarısında iki penaltı bekledi Fenerbahçe, Rizespor'a konuk olduğu maçın ilk yarısında Jayden Oosterwolde'nin ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakem Turgut Doman ise oyunu sürdürdü. Daha sonra ise Fred, yerde kalırken hakemin kararı yine 'devam' oldu.