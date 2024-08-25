Fenerbahçe, Rizespor'la oynadığı maçın ilk yarısında iki penaltı bekledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Rizespor'la kozlarını paylaştı.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısından ise tartışmalı pozisyonlar yaşandı.
OOSTERWOLDE YERDE KALDI, OYUN DEVAM ETTİ
Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu futbolcu Ibrahim Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.
Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
FENERBAHÇE, İKİNCİ KEZ PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe maçta ikinci kez penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek yoğun bir itirazla penaltı bekledi.
Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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