Jean Evrard Kouassi ilk maçında mest etti

Türkiye Kupası'nda Trazonspor'un deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maça, yeni transfer Jean Evrard Kouassi damga vurdu.

Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Denizlispor ile karşıya karşıya gelen lig lideri Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımın tamamını değiştirdiği ilk 11’de kendisine yer bulan yeni transfer Jean Evrard Kouassi, ortaya koyduğu etkili performansla maça damga vurdu.

Bordo-mavililerin Çin Ligi ekiplerinden Vuhan'dan kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi, kupadaki Denizli mesaisinde ilk kez sahne aldı. Taraftarların performansını merakla beklediği 27 yaşındaki futbolcu, Denizli’de hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda takımı ileriye taşıyan isim oldu ve attığı golle çeyrek finali getirdi.

İLK GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Süratli görüntüsü ve etkili dripling yeteneğiyle göz dolduran Fildişili, dakikalar 68’i gösterirken sahneye çıktı. Denizlispor ağlarını havalandıran etkili ismin golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fildişili hücum oyuncusu, 77. dakikada bir kez daha topu filelere gönderdi ve bu kez takımını öne geçirmeyi başardı. Bir diğer yeni transfer Enis’in oyundan çıkmasıyla santrafor bölgesine geçen Kouassi, Murat Cem ile yaptığı paslaşmanın ardından bir kez daha ağları buldu ve takımına turu getiren golü attı.

YATTARA’YA BENZETİLDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Kouassi’nin Denizlispor karşısında gösterdiği performansla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu. Oyun stili ve saç stili olarak bordo-mavili takımın efsane futbolcularından Yattara’ya benzetilen Kouassi, ilk maçtan tam not aldı. İşte o paylaşımlar: