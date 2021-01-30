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    Jean Michael Seri, Bordeaux'ya kiralandı

    Jean Michael Seri, Bordeaux'ya kiralandı

    Fatih Terim'in yönetime verdiği transfer listesinde yer alan Jean Michael Seri, Fransa ligi takımlarından Bordeaux'la anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 30.01.2021 - 14:27
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    Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Fildişili orta saha oyuncusu Jean-Michael Seri, Girondins de Bordeaux'yla anlaştı.

    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

    Fransız basınında yer alan habere göre; Bordeaux, Seri için satın alma opsiyonu olmadan kiralama konusunda Fulham ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla da görüşen Bordeaux, transferi son aşamaya getirdi.

    Jean Michael Seri, Bordeaux ya kiralandı #1

    SADECE 2 LİG KUPASI MAÇINDA OYNADI

    Pandemi kuralları gereği Fransa'ya ulaştıktan sonra koronavirüs testi veren Seri, bu testin negatif çıkmasının ardından detaylı sağlık kontrollüne girdi. Kısa süre içerisinde transferin önündeki birkaç ufak engelin de hallolacağı ve resmi anlaşmanın duyurulacağı belirtildi.

    Galatasaray'ın geçen sezon 1.5 milyon euro bedelle kiraladığı 29 yaşındaki Seri, bu sezon Fulham'da yalnızca 2 lig kupası maçına çıktı.

    Jean Michael Seri, Bordeaux ya kiralandı #2

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