Jean Onana: Sezona damga vuracağım

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Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, forma savaşına hazır olduğunu ifade etti.

Lens'ten 4 milyon euroya kadroya katılan 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha, şöyle konuştu:

Ben her zaman rekabete hazırım. Kendi pozisyonumda forma giyen oyuncularla forma savaşına gireceğim. Oynadıkça kalitemi herkese göstereceğim ve sezona damga vuracağım.