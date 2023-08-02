Jean Onana: Sezona damga vuracağım

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Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, forma savaşına hazır olduğunu ifade etti.
Lens'ten 4 milyon euroya kadroya katılan 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha, şöyle konuştu:
Ben her zaman rekabete hazırım. Kendi pozisyonumda forma giyen oyuncularla forma savaşına gireceğim. Oynadıkça kalitemi herkese göstereceğim ve sezona damga vuracağım.
"Sabırsızlanıyorum"
Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Kısa sürede uyum sağladım. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet son derece sıcak karşıladı. Uyum sürecini kısa sürede atlattım. Beşiktaş'ta başarılı bir kariyer geçirmek için sabırsızlanıyorum.
Tirana karşısında sonradan oyuna giren ve kısa sürede kalitesini gösteren Onana'nın, rövanşta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Genç oyuncu, orta alandaki savaşçı futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor.