Jean Onana'dan gündeme dair açıklamalar Beşiktaş'ın kadrosuna Lens'ten kattığı Jean Onana, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jean Onana, Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

İşte Onana'nın sözlerinden öne çıkanlar:

Beşiktaş’a geldiğim için kendimi süper hissediyorum. Sosyal medyada taraftarlarımızın mesajları beni gelme konusunda çok motive etti. Buraya gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Hiç tereddüt etmeden geldim. Motive bir şekilde buradayım.

"Kazanmak istiyorum"

Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım. Buna ligde şampiyon olmak ve Konferans Ligi’nde sonuna kadar gitmek de dahil. İmkansız olan ne varsa hepsini yapmak istiyorum. Süper Lig’in beni olumlu yönde geliştireceğine inanıyorum. Kendimi teknik ve fiziksel olarak buradaki oyuna adapte edeceğim.

"Beşiktaş taraftarı için geldim"

Transfer olmadan önce Vincent Aboubakar ile görüştüm. Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Gelme konusunda kulübün projeleri de beni ayrıca çok mutlu etti. Taraftarlar da yine aynı şekilde benim için çok önemli. Buraya benim için çok önem arz eden Beşiktaş taraftarı için geldim.

"İstanbul'da olduğum için mutluyum"