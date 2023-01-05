Jean-Philippe Gbamin: Maçı domine ettik

Trabzonspor'un Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olduğu maçın ardından, Jean-Philippe Gbamin açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırladı. Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

Bordo-mavililerin galibiyet golleri; Riad Bajic (KK) Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Jean-Philippe Gbamin, Giresunspor maçının ardından konuştu.

"Maçı domine ettik"

Rakiplerine fırsat vermediklerini söyleyen Gbamin, "Maçı domine ettik. Belki de ilk 20 dakikada maçı bitirebilecek pozisyonlarımız var. Bitiriciliği iyi yapsak, ilk 20 dakikada fişi çekebilirdik. Maç boyunca neredeyse rakibimize hiç fırsat vermedik." dedi.

"İyi bir reaksiyon gösterdik"

Bir sonraki maçta da 3 puan almak istediklerini belirten Gbamin, "Bugün son maçtan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Bir sonraki sayfa, bir sonraki maç. O maçta da 3 puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.