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    Jean-Philippe Gbamin: Maçı domine ettik

    Trabzonspor'un Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olduğu maçın ardından, Jean-Philippe Gbamin açıklamalarda bulundu.
    • 05.01.2023 - 22:54
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    Jean-Philippe Gbamin: Maçı domine ettik

    Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Giresunspor'u ağırladı. Akyazı'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-0'lık skorla kazandı.

    Bordo-mavililerin galibiyet golleri; Riad Bajic (KK) Maxi Gomez ve Doğucan Haspolat'tan geldi.

    Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Jean-Philippe Gbamin, Giresunspor maçının ardından konuştu.

    "Maçı domine ettik"

    Rakiplerine fırsat vermediklerini söyleyen Gbamin, "Maçı domine ettik. Belki de ilk 20 dakikada maçı bitirebilecek pozisyonlarımız var. Bitiriciliği iyi yapsak, ilk 20 dakikada fişi çekebilirdik. Maç boyunca neredeyse rakibimize hiç fırsat vermedik." dedi.

    Jean-Philippe Gbamin: Maçı domine ettik #1

    "İyi bir reaksiyon gösterdik"

    Bir sonraki maçta da 3 puan almak istediklerini belirten Gbamin, "Bugün son maçtan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Bir sonraki sayfaya geçeceğiz. Bir sonraki sayfa, bir sonraki maç. O maçta da 3 puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Jean-Philippe Gbamin: Maçı domine ettik #2


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