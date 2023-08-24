Jeremain Lens: Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 110 kilo oldum Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jeremain Lens, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Hollanda basınından Voetbal Zone'a çarpıcı bir röportaj verdi.

Bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Fransa 3. Lig ekibi Versailles'e transfer olma sürecini anlatan Lens sözlerine şöyle başladı:

Beşiktaş'tan ayrılıp kulüpsüz kaldığım dönemde ve fit durumda değildim. Biraz fazla kilom vardı. 110 kiloya ulaşmıştım ancak boyum 1.78 metre olduğu için büyük bir göbeğim oluşmadı. Wesley Sneijder gibi görünmüyordum yani.

"Kendi kendime 'Topa bile düzgün vuramıyorum' dedim"

Bir farkındalık yaşadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bir gün arabada otururken, 'Tanrım, artık topa bile düzgün şekilde vuramıyorum!' dedim. Sonra antrenörümü çağırdım ve çalışmaya başladık. Daha sonra da Versailles serüvenim başladı." ifadelerini kullandı.

"Arabistan'dan payımı almak isterim"

Versailles'in son kulübü olup olmayacağına dair konuşan Lens, "Muhtemelen evet ancak heyecan verici bir teklif gelirse devam edebilirim. Arabistan'daki teklifleri görüyorsunuz, ben de oradan payımı almak isterim." diyerek sözlerini noktaladı.

Geçtiğimiz sezon Versailles ile 15 resmi maça çıkan Jeremain Lens, 6 gol 3 asistlik performans göstermişti.